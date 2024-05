Göksel Gümüşdağ: Başakşehir’in DNA’sında hep Avrupa var

Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dipte olan bir takımı alıp dördüncülüğe taşıyan teknik direktör Çağdaş Atan, ekibine ve tüm oyunculara teşekkür eden Gümüşdağ, "Konferans Ligi'ni garantiledik. Türkiye Kupası'nın sonuçlarına göre belki UEFA Avrupa Ligi'ne gitme şansımız da olacak. Gerçekten Çağdaş hoca büyük bir başarı gösterdi. O takıma inandı, oyuncular da hocasına inandı ve güzel bir yerde ligi bitirmek üzere son 1 haftamız kaldı. Başakşehir'in DNA'sında hep Avrupa var. Önümüzdeki sezon 11'inci yılımıza gireceğiz ve sadece iki sezon Avrupa'ya gidemedik. Ekibim iyi bir ekip olduğu için gurur duyuyorum. Bugünkü maçta takımımız da iyi performans gösterdi, 5 haftadır namağlup gidiyoruz. Ama Trabzon'u da tebrik ediyoruz" diye konuştu.

"BAŞAKŞEHİR HEP YAPILMAYANI YAPMAYI SEVİYOR"

İngiliz ekibi Manchester City ile yaptıkları iş birliği anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göksel Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Başakşehir hep yapılmayanı yapmayı seviyor. Manchester City kulübüyle 3,5 yıllık iş birliği anlaşması yaptık. City grubunun içinde 12 tane kulüp var. Bunların içinde istifade edeceğimiz oyuncu ağımız olacaktır. Çağdaş hoca, bu havuzdaki tüm hocalarla beraber değerlendirme yapacaktır. Bizden de oyuncu gidebilir onlardan da bize oyuncu gelebilir. Sezon başında bunların hepsini göreceğiz."

"HEDEFİMİZ HER ZAMAN İLK 4'TÜR"

Gümüşdağ, takımının hep ilk 4'ün içinde olması gerektiğini ifade ederek, "Bu işler de hep sürdürülebilir olmalı, hep oyuncu satabilmeli. Aradan sıyrılıp geçmişte şampiyon olduğu gibi bunu da yapabilme şansı her zaman var. Biz hep planlı, programlıyız. 6-7 hafta önceden önümüzdeki sezonun planlamasına başlamıştık. Hedefimiz her zaman ilk 4'tür. Bu ilk 4'ün içinde de her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR YÖNETİM TÜRK FUTBOLU AÇISINDAN HAYIRLI OLUR"

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimine dair ise Göksel Gümüşdağ, "TFF seçimli bir olağanüstü genel kurul kararı aldık. Bunun da tarihini açıkladı. Muhtemelen adaylar çıkacaktır. O gün geldiğinde Başakşehir Futbol Kulübü değerlendirir ve kime oy verip vermeyeceğine de o gün karar verir. Zaten futbolda artık yeni bir dönem, yeni bir federasyon, yeni bir yönetim olması da Türk futbolu açısından hayırlı olur" diyerek sözlerini noktaladı.