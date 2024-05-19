Sezonun finalinde G.Saray, F.Bahçe'yi ağırlıyor. Nasıl bir oyun bekliyorsunuz?
Durumları, konumları ne olursa olsun bugünkü gibi zirvede değil de ligin altında da olsalardı derbilerin hepsi üç ihtimallidir. İki takım da bu sezon mükemmel bir şekilde buraya geldiler. Hem Avrupa'yı hem de ligi başarılı bir şekilde götürdüler. Fenerbahçe son maçlarda sıkıntılı gidince, Galatasaray fırsatı iyi değerlendirdi ve güzel bir şekilde arayı açtı. Fenerbahçe bunu gurur meselesi yapacaktır. Rakibin sahasında kazanmak isteyecektir.
Galatasaray geçen sezondan beri çok iyi oynuyor. Takım istikrarı var. Oyuncuların büyük bölümü geçen sezondan devam ediyor ve birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Her maça inanılmaz konsantre çıktılar. Kaybedilecek maçları bile kazandılar. Artık telafisi olmayan bir ana gelindi. Galatasaray'ın en büyük avantajı taraftarı. Takımlarına büyük destek verdiler. Rakip takım üzerinde tribünler çok iyi baskı kuruyorlar.
Fenerbahçe de iyi bir kadroya sahip ama Olympiakos ve Sivasspor karşılaşmalarında demoralize oldular. Fenerbahçe'nin bugün kazanmaktan başka çaresi yok. Galatasaray ise şampiyonluğu sahasında kutlamak istiyor.
Çok zor geçecek bir
maç bizleri bekliyor.
F.Bahçe kazanırsa ne olur?
Büyük moral olur. Bu kez son hafta G.Saray'ın, Konyaspor deplasmanında oynayacağı maç önem kazanır.
Konya'nın durumu nedeniyle G.Saray zorlanabilir. Ligin kader maçı bu kez o karşılaşma olur.
OKAN HOCA TAKIMI GİBİ İSTİKRARLI BİRİ
Okan Buruk üst üste ikinci şampiyonluğun peşinde... İsmail Kartal ise veda maçına çıkacak. Kimi önde görüyorsunuz?
İsmail Hoca'yı benimsemediler. Ona daha iyi destek verilmesi gerekiyordu. Bana göre bu sezon çok güzel şeyler yaptı. Bazı maçlarda yaptığı değişikliklerin yanlış olduğunu söylediler. Ama çok maçı da yaptığı değişikliklerle kazandı. Bunu göz ardı ettiler.
İsmail Hoca, Okan Buruk'a göre daha sıkıntılı bir şekilde maça çıkacak. Okan Hoca, tıpkı takımı gibi istikrarlı. Oyuncularının ne yapacaklarını biliyor.
Hepsini geçen sezondan beri çok iyi tanıyor, avantajı bu.
DEĞİŞİKLİKLER ETKİLİ OLACAK
Sahaya Fenerbahçe ya da Galatasaray'ın başında siz çıkıyor olsaydınız ne yapardınız?
Fenerbahçe'nin başındaysam atak oynamak zorundayım… Oyundan kopmamak gerek. Kesinlikle geriye çekilmeden oynamak lazım.
Geriye çekilmek derken, geride beklemek değil. Herkesin görev yerine hemen dönmesi gerekiyor. Geride çoğalması gerekiyor. Hem defans hem de atak yapacak. Gittikleri atakları da çok iyi bitirmesi gerek.
İki takımın da fark yaratan oyuncuları var. Galatasaray'ın hücum hattı daha formda. Buna katılıyor musunuz?
Fenerbahçe'nin maçta forvet değiştirme şansı var. Galatasaray'da İcardi var. Başka bir değişiklik yapma şansı yok. Galatasaray'da herkes gol atıyor. Galatasaray maç kazandıkça oyuncuların hem formu hem de güveni yükseldi.
Galatasaray için kritik bir maç. Yenmesi ve bitirmesi gerek. Fenerbahçe'nin de rakibine fırsat vermemesi lazım. Okan Hoca'nın ve İsmail Hoca'nın oyun içinde yapacağı değişiklikler sonuca gitme adına çok daha etkili olacak.
F.BAHÇE İÇİN ÖNEMLİ BİR LİDER
Fenerbahçe'de Batshuayi mi Dzeko mu oynayacak, siz hangisini önde görüyorsunuz?
Dzeko sezona başlarken mükemmeldi. Çok güzel şeyler yaptı. Takımını lider gibi yönetti. Arkadaşlarına yardım etti ama hem Avrupa hem lig hatta kupa maçlarının yoğun bir program oluşturması, sıkıntıya neden oldu. Düşüşe geçmek normal. Bu tempo nedeniyle düşmüş olabilir. Ama yine de bu futbolcu böyle maçların oyuncusu.
Bu maçta çok etkili olacaktır. Batshuayi de etkili bir ayak.
ARDA KARDEŞLER SOĞUKKANLIDIR
Hakem Arda Kardeşler'in oyuna etkisi olur mu? Malum sezon boyu hakemleri çok tartıştık.
Hakemin oyuna etkisi olabilir. Artık sezonun sonu ve bu maçın da telafisi yok. Hakem arkadaşların çok dikkat etmesi gerek. Arda Kardeşler bu ligin en tecrübeli isimlerinden biri. Onun yönetiminde çok maça çıktım iyi tanıyorum. Kararındın taviz vermez. Futbolcular kadar hakem için de önemli ve kritik bir maç olacak. Basit hatalar olabilir işte o basit hataların büyütülmemesi gerek. Bizim ülkemizde basit hatalar tribün ve futbolcuların tepkileriyle içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor.
Ben Arda Kardeşler'in başarıyla bu derbiyi yöneteceğine inanıyorum.