Gurur meselesi

Durumları, konumları ne olursa olsun bugünkü gibi zirvede değil de ligin altında da olsalardı derbilerin hepsi üç ihtimallidir. İki takım da bu sezon mükemmel bir şekilde buraya geldiler. Hem Avrupa'yı hem de ligi başarılı bir şekilde götürdüler.Galatasaray geçen sezondan beri çok iyi oynuyor. Takım istikrarı var. Oyuncuların büyük bölümü geçen sezondan devam ediyor ve birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Her maça inanılmaz konsantre çıktılar. Kaybedilecek maçları bile kazandılar. Artık telafisi olmayan bir ana gelindi.Fenerbahçe de iyi bir kadroya sahip ama Olympiakos ve Sivasspor karşılaşmalarında demoralize oldular.Çok zor geçecek birmaç bizleri bekliyor.Büyük moral olur. Bu kez son haftaKonya'nın durumu nedeniyle G.Saray zorlanabilir. Ligin kader maçı bu kez o karşılaşma olur.İsmail Hoca'yı benimsemediler. Ona daha iyi destek verilmesi gerekiyordu. Bana göre bu sezon çok güzel şeyler yaptı.İsmail Hoca, Okan Buruk'a göre daha sıkıntılı bir şekilde maça çıkacak.Hepsini geçen sezondan beri çok iyi tanıyor, avantajı bu.Fenerbahçe'nin başındaysam atak oynamak zorundayım…Geriye çekilmek derken, geride beklemek değil. Herkesin görev yerine hemen dönmesi gerekiyor. Geride çoğalması gerekiyor. Hem defans hem de atak yapacak. Gittikleri atakları da çok iyi bitirmesi gerek.Fenerbahçe'nin maçta forvet değiştirme şansı var. Galatasaray'da İcardi var. Başka bir değişiklik yapma şansı yok.Galatasaray için kritik bir maç. Yenmesi ve bitirmesi gerek. Fenerbahçe'nin de rakibine fırsat vermemesi lazımDzeko sezona başlarken mükemmeldi. Çok güzel şeyler yaptı. Takımını lider gibi yönetti. Arkadaşlarına yardım etti ama hem Avrupa hem lig hatta kupa maçlarının yoğun bir program oluşturması, sıkıntıya neden oldu.Bu maçta çok etkili olacaktır. Batshuayi de etkili bir ayak.Hakemin oyuna etkisi olabilir. Artık sezonun sonu ve bu maçın da telafisi yok. Hakem arkadaşların çok dikkat etmesi gerek. Arda Kardeşler bu ligin en tecrübeli isimlerinden biri. Onun yönetiminde çok maça çıktım iyi tanıyorum. Kararındın taviz vermez. Futbolcular kadar hakem için de önemli ve kritik bir maç olacak.Ben Arda Kardeşler'in başarıyla bu derbiyi yöneteceğine inanıyorum.