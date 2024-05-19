İcardi hem krallık hem kupa istiyor

23 golle krallıkta zirvede olan Mauro İcardi'nin 7 haftalık serisi Karagümrük deplasmanında sona erdi. Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 maçın 3'ünde gol sevinci yaşayan Arjantinli, derbide atacağı golle hem şampiyon olmak hem de krallığını ilan etmek istiyor. Yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 11 kez ağları havalandırdı. Hücum hattında değişiklik planlamayan Okan Buruk, savunmada Abdülkerim-Sanchez değişikliği yapacak. Buruk'un aklındaki bir diğer soru işareti ise Kerem Demirbay yerine Berkan Kutlu ile maça başlamak.2022-23 sezonunda G.Saray'ın başına geçen Okan Buruk,G.Saray dışında çalıştırdığıile sarı-lacivertlilerin karşısına 12 kez çıkan Buruk, 2 galibiyet-1 beraberlik ve 8 yenilgi ile sahadan ayrıldı.