İlk hedef tamam sırada kupa var

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı galibiyetin ardından yaptığı açıklamada,dedi. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "9. hafta geldiğimizde gerçekçi hedefimiz üçüncülük ve kupa finaliydi. Çok inişler çıkışlar yaşadık, bazen ritmimizi kaybettik, ritmimizi kazandık.İstanbul'da kazanmak ve üçüncülüğü garanti altına almak Avrupa kupaları açısından çok iyi. Şimdi iyi bir şekilde kupa finaline hazırlanacağız."Trabzonspor'da Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Hüseyin, Pepe ve Trezeguet'in yokluğunda Başakşehir maçına beklenen kadro ile çıktı. Tecrübeli hoca, kart cezası sona eren Berat Özdemir'i geçtiğimiz haftadan farklı olarak sakatlığı bulunan Pepe'nin yerine ilk 11'e monte etti. Pepe, Başakşehir ile oynanan maçın kadrosuna alınmamıştı. Pepe'nin geçen haftadan itibaren artan ağrıları olduğunu vurgulayan Avcı, "Önceki gün antrenmandan sonra bana ifade etti. 'Bunu çok iyi biliyorum, eğer devam edersem ağrım artacak' dedi. Doktordan da bu yönde geri dönüş alınca onu dinlendirdik" ifadesini kullandı.