Kartal’a son dakika tesellisi

Hakem Cihan Aydın, yardımcısının uyarısıyla Bashiru'nun ağları bulduğu pozisyonda asist yapan Strandberg'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü vermedi. Ardından VAR'ın yabancı hakemi Gustavo Correia ile yaptığı görüş alışverişi sonrası kararını iptal edip golü geçerli saydı. Son dakikada da yine VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyip Salih'e yapılan hareketi penaltı olarak değerlendirdi.Beşiktaş'ta taraftarlar karşılaşma öncesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kapalı tribünde koreografi açtı. Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım, kardeşi Makbule Hanım ve Beşiktaş'ın kurucularından Ahmet Fetgari'nin fotoğraflarının yer aldığı koreografide 'Kurtuluşun meşalesi, Beşiktaş'ta yakıldı' ifadeleri kullanıldı. Futbolcular da ısınmaya üzerinde Atatürk resmi olan tişörtlerle çıktı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, karşılaşmayı depremzede çocuklarla birlikte tribünden izledi. Bakan Göktaş ve çocuklar kulübün müzesini de gezdi.Bu sezon ligdeki iç saha maçlarının %53'ünü kazabilen Beşiktaş, 2012/13'ten bu yana (%47) en düşük yüzdesini tekrarladı.