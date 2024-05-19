SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’dan Bolusporlu Oulare’ye kanca

Galatasaray'ın transferde sürpriz bir futbolcunun peşine düştüğü ortaya çıktı. Cimbom'un yeni stoperi Trendyol 1. Lig'den olabilir. Aslan, Boluspor forması giyen Naby Youssouf Oulare'yi takibe aldı. 2021 yılında ülkesinin takımlarından Santoba FC'den, Boluspor'a transfer olan Gineli futbolcu bu sezon çıktığı 35 karşılaşmada 5 gol ve 2 asist gibi önemli bir katkı verdi.

Savunma kadar hücumda da adından söz ettiren 21 yaşındaki stoperin kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Oulare'nin güncel değeri ise 1 milyon Euro civarında. Okan Buruk, genç defans için gözlemci göndererek hakkında raporlar tutturdu.

Sarı-Kırmızılılar'da hedef ise Sacha Boey gibi Oulare'yi de yüksek fiyatlara satıp önemli bir gelir elde etmek. Ancak tek sorun yabancı kontenjanı. Eğer bu konu aşılabilirse ve bonservis beklentisi makul seviyeye çekilebilirse resmi teklif yapılacak. (Takvim)

