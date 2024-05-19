Son dakika haberi: Okan Buruk'tan flaş kavga açıklaması! "Sahada kalmalıyız..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Futbolun içinde kalmalıyız. Maç öncesinde istemediğimiz şeyler oldu. Maç içerisinde de deneyen futbolcular olacaktır. Sahada kalmalıyız. Bunu oyuncularıma tekrar hatırlatacağım." dedi.

Karşılaşma öncesi değerlendirme yapan Buruk, "Fenerbahçe son deplasman mağlubiyetini burada aldı. Fenerbahçe'yi yenerek Galatasaray'a bir kupa daha kazandırmak istiyoruz. Bu maça şampiyonluk heyecanıyla hazırlandık! Geçen sene Fenerbahçe maçına 5 puan farkla çıkmıştık, bu sene ise 6 puanla çıkıyoruz. Her zamanki gibi kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ayrıca, "Galatasaray olarak son haftaya şampiyon olarak çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.