SON DAKİKA HABERLERİ: Rıza Çalımbay’dan derbi ve İsmail Kartal için bomba sözler!

Sezonun finalinde G.Saray, F.Bahçe'yi ağırlıyor. Nasıl bir oyun bekliyorsunuz?

Durumları, konumları ne olursa olsun bugünkü gibi zirvede değil de ligin altında da olsalardı derbilerin hepsi üç ihtimallidir. İki takım da bu sezon mükemmel bir şekilde buraya geldiler. Hem Avrupa'yı hem de ligi başarılı bir şekilde götürdüler. Fenerbahçe son maçlarda sıkıntılı gidince, Galatasaray fırsatı iyi değerlendirdi ve güzel bir şekilde arayı açtı. Fenerbahçe bunu gurur meselesi yapacaktır. Rakibin sahasında kazanmak isteyecektir. Galatasaray geçen sezondan beri çok iyi oynuyor. Takım istikrarı var. Oyuncuların büyük bölümü geçen sezondan devam ediyor ve birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Her maça inanılmaz konsantre çıktılar. Kaybedilecek maçları bile kazandılar. Artık telafisi olmayan bir ana gelindi.