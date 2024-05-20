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Giriş Tarihi: 20.5.2024 14:05

Beşiktaşlı Jean Onana'ya silahlı saldırı

Beşiktaşlı Jean Onana’ya silahlı saldırı

Beşiktaş'ın Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana, hırsızlık girişiminin kurbanı oldu. Hırsızların Jean Onana'nın da içinde olduğu arabayı çalmaya çalıştığı ve silahla ateş açtığı belirtildi.

Bonservisi Beşiktaş'ta olan ve Marsilya'ya kiralanan Jean Onana, Fransa'da silahlı saldırıya uğradı. Europe 1'in haberine göre; Jean Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna hırsızlık girişiminin kurbanı oldu.

Olay pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 4 sularında yaşandı. Jean Onana ve Moumbagna'nın içinde bulunduğu aracı silahlı hırsızlar çalmaya kalkıştı. Başarısız olan girişimde hırsızların silahla ateş açtığı belirtildi.

Olay sonrası araçta çok fazla kurşun deliği bulundu. Jean Onana ve Faris Moumbagna'nın talihsiz olayı yara almadan atlattığı aktarıldı. Hırsızların ise kaçtığı vurgulandı.

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Beşiktaşlı Jean Onana'ya silahlı saldırı
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