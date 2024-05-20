Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Avrupa'da yankı buldu: "Icardi ve arkadaşları için parti ertelendi"

Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı. Olaylı ve gergin derbiden sonra Avrupa'nın önde gelen gazeteleri karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.
MARCA (İSPANYA): ÇAĞLAR, FENERBAHÇE'YE GALATASARAY KARŞISINDA HAYAT VERDİ
"Türkiye ligi son maç gününe kadar devam edecek. Fenerbahçe, Söyüncü'nün tek golüyle en büyük rakibi Galatasaray'ın evinde fırtına gibi esti. Eski Atletico Madrid oyuncusu, Djiku'nun çift sarı kartı nedeniyle konuk takımın 60 dakikadan fazla bir eksik oyuncuyla oynamasına rağmen Fenerbahçe'ye Galatasaray'ın şampiyonluğu kazanmasını engelleyen üç puanı kazandırdı. Türkiye ligi için kararı son maç gününe erteleyen bir zafer.
FOOT MERCATO (FRANSA): FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK YARIŞINI CANLANDIRDI
"İstanbul Derbisi, bir şampiyonluk derbisi mi yoksa işleri rayına oturtmak için bir derbi mi olacaktı? Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaştığında söz konusu olan buydu. Sezonun ikinci yarısında olağanüstü bir performans sergileyen (17 galibiyet ve 1 beraberlik) Cimbom şu anda Süper Lig sıralamasının zirvesinde yer alıyor ve bugün berabere kalmaları ya da kazanmaları halinde kupayı müzelerine götürebilirlerdi. Kesinlikle kazanmak zorunda olan Fenerbahçe, çok düşmanca bir atmosfere rağmen daha girişken bir takımdı. Alexander Djiku yaptığı ikinci faulün ardından ikinci sarı karttan oyundan atıldı (22.). Ancak bu ihraç Fener'i yıldırmadı.
L'EQUIPE (FRANSA): TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU ERTELENDİ
"Fenerbahçe Pazar günü lider Galatasaray'ı elektrikli bir derbide 1-0 yenerek Türkiye şampiyonasının bitimine bir maç kala ezeli rakibinin üç puan gerisinde yer alıyor. 22. dakikada 10 kişi kalan, küfür ve taş yağmuruna maruz kalan Fenerbahçe, İstanbul'daki ezeli rakibine evinde şampiyonluğu çok gördü. Fenerbahçe 71. dakikada ev sahibi savunmanın kaçırdığı bir kornerden yararlanarak Galatasaray'ın Rams Park'ını sevince boğdu. 96 puanla Süper Lig'deki en yüksek puanını toplayan Fenerbahçe'nin zaferi, on yıldır mahrum kaldığı şampiyonluk umutlarını canlı tutuyor."
AS (İSPANYA): ÇAĞLAR, FENERBAHÇE'YE HAYAT VERDİ
"Atletico Madrid'den kiralanan oyuncu, iki takım arasında arbedenin yaşandığı maçta takımına galibiyeti getiren golü attı. Konuk ekip polis eşliğinde dışarı çıkarıldı."
TUTTOMERCATO (İTALYA): ICARDI VE ARKADAŞLARI İÇİN PARTİ ERTELENDİ
"İntikam soğuk yenen bir yemektir. Türkiye Süper Kupası'ndaki malum olayların ardından Fenerbahçe, Galatasaray'ın partisini mahvederek intikamını alıyor: Rams Park, Türkiye'yi şampiyon ilan etmeye hazırdı ancak Icardi ve takım arkadaşları, bir saatten fazla sayısal üstünlüğe rağmen 1-0 mağlup oldu. Galibiyet golünü Soyuncu attı, her şey son turda belli olacak. Galatasaray deplasmanda Konyaspor'la, F.Bahçe ise İstanbulspor'la karşılaşacak."