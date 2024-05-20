Galatasaray-Fenerbahçe maçında loca çılgınlığı! Tam 300 bin Euro...

Sezon başında kulüpten yıllık 210 bin Euro'ya loca satın alan bir şirket, bu maç özelinde gelen rekor teklife kayıtsız kalamadı. 10 kişilik loca için sadece derbi özelinde 300 bin Euro teklif edildi. 10 milyon 500 bin TL'lik rekor öneriyi geri çeviremeyen şirket, locasını bir maç için devretti. Sezonluk fiyatı çıkardığı gibi üstüne de büyük kâra geçti.



ICARDI NE YAPTI?

13 topla buluşma 0 şut %71 isabetli pas 4/2 ikili mücadele 4 top kaybı



SERİLER BİTTİ

Fenerbahçe, 1-0'lık sonuçla rakibinin Süper Lig'deki 21 maçlık iç saha galibiyet serisini bitirdi. G.Saray'ın evindeki 35 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Aslan ligde de 24 karşılaşma sonra mağlubiyet yaşadı.