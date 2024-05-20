Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’tan dev neşter! 7 oyuncu ile yollar ayrılıyor...

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Böylelikle iki takım arasındaki şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Derbi sonrası büyük bir şok yaşayan Cimbom'da, yeni sezon için flaş kararlar alınacağı belirtildi.

Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk ise yeni sezonda takımdan ayrılacak futbolcuları büyük ölçüde belirledi. İşte o isimler...



Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.



Söz konusu süreçte yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray'ın serisi Fenerbahçe derbisiyle sona erdi.



A Spor'un haberine göre; Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, yeni sezonda devam edilmeyecek futbolcuları büyük ölçüde belirledi.



İşte Galatasaray'da yeni sezonda takımdan ayrılması beklenen o isimler...



AURIER

NDOMBELE

OLIVEIRA

EYÜP AYDIN

ZAHA

TETE

CARLOS VINICIUS