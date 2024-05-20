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Giriş Tarihi: 20.5.2024 13:50 Son Güncelleme: 20.5.2024 13:53

Süper Lig'de son hafta programı belli oldu! Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maçları aynı gün ve aynı saatte

Süper Lig’de son hafta programı belli oldu! Galatasaray ile Fenerbahçe’nin maçları aynı gün ve aynı saatte

Trendyol Süper Lig'de son hafta maçlarının programı açıklandı. Ligde şampiyon ile küme düşecek iki takımın belirleneceği maçlar, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarının programı şöyle:

24 Mayıs Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor (Alanya Oba)

25 Mayıs Cumartesi
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)

26 Mayıs Pazar
19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK (Pendik)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Papara Park)
19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)

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Süper Lig'de son hafta programı belli oldu! Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maçları aynı gün ve aynı saatte
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