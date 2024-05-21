EURO 2024 kadrosunda kimler olacak? Vincenzo Montella yanıtladı

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı sponsorluk anlaşması töreninde konuştu.

EURO 2024 hakkında konuşan Montella, "Avrupa Şampiyonası yaklaştığı için heyecanlıyız. Son derece hazırız. Almanya'da çok destek bulacağımızı ve en iyisini yapabileceğimizi biliyoruz." dedi.

"EURO 2024 kadrosunda sürprizler olacak mı?" sorusuna yanıt veren İtalyan hoca, "Canlı olarak ben ve çalışma arkadaşlarım 100'lerce maç izledi. Net fikirlerimiz var. 2 oyuncumuz Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak (Arda Güler, Salih Özcan) ve sonrasında bize katılacak. Ligleri bitenler var. Bazıları erken katılacak, bazıları 24'ünde galiba hafta içinde katılacak. Muhtemelen geniş bir yelpazemiz olacak, nihai kadro öncesi. Sahada da bazı detayları görmek isteyeceğiz. Net görünce nihai kadroyu belirleyeceğiz. U21 takımımıza çok önem veriyoruz. Onlarla hep birlikte olacağız sürekli. 7 Haziran'a kadar onlarla maç yapabiliriz, birlikte olacağız, bizle başlayıp U21'le devam edecek oyuncular olabilir. U21 ile A Milli Takım'ın sinerjisi çok önemli." ifadelerini kullandı.