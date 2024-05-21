SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Al Musrati kararı: İki Suudi kulübü istiyor

Beşiktaş'ın ara transer döneminde kadrosuna kattığı Al Musrati'nin Arap Yarımadası'ndan talipleri olduğu iddia edildi. Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli ve Al Ittifaq, Libyalı orta saha oyuncusu için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haberde iki kulübün de Musrati'nin durumunu yakından takip ettikleri vurgulanırken, Beşiktaş Yönetimi'nin ise futbolcuyu satmayı düşünmediği belirtildi. Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Samet Aybaba, 28 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon çok faydalı olacağını düşünüyor.

Bu noktada Al Ahli ve Al Ittifaq'ın sunacağı teklif, Beşiktaş'ın Al Musrati için Braga'ya ödediği 12 milyon Euro bonservis bedelini geçerse değerlendirmeye alınacak. Siyah-Beyazlı formayla 12 maça çıkan Libyalı ön libero, 772 dakika süre alırken, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı. (Türkiye)