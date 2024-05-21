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Giriş Tarihi: 21.5.2024 11:11

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Al Musrati kararı: İki Suudi kulübü istiyor

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Al Musrati kararı: İki Suudi kulübü istiyor

Beşiktaş'ın Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati'ye Suudi Arabistan'dan iki kulübün talip olduğu ileri sürüldü. Siyah beyazlılar, 12 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Al Musrati için kararını verdi.

Beşiktaş'ın ara transer döneminde kadrosuna kattığı Al Musrati'nin Arap Yarımadası'ndan talipleri olduğu iddia edildi. Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli ve Al Ittifaq, Libyalı orta saha oyuncusu için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haberde iki kulübün de Musrati'nin durumunu yakından takip ettikleri vurgulanırken, Beşiktaş Yönetimi'nin ise futbolcuyu satmayı düşünmediği belirtildi. Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Samet Aybaba, 28 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon çok faydalı olacağını düşünüyor.

Bu noktada Al Ahli ve Al Ittifaq'ın sunacağı teklif, Beşiktaş'ın Al Musrati için Braga'ya ödediği 12 milyon Euro bonservis bedelini geçerse değerlendirmeye alınacak. Siyah-Beyazlı formayla 12 maça çıkan Libyalı ön libero, 772 dakika süre alırken, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı. (Türkiye)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Al Musrati kararı: İki Suudi kulübü istiyor
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