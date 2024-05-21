Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte derbi zaferinin hikayesi!

Galatasaray derbisini kazanarak taraftarını mest eden Fenerbahçe'de galibiyeti getiren etkenler hafta içi başladı. İşte 4 maddede sarı-lacivertlileri 3 puana taşıyan faktörler…

1- JOSE MOURINHO ETKİSİ



F.Bahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, "Galatasaray-F.Bahçe maçını Jose Mourinho izleyecek ve notlar tutacak" demişti. Portekizli teknik adamın müsabakayı seyredecek olması, futbolcular arasında da konuşulurken özellikle Oosterwolde, Szymanski, Ferdi ve Osayi-Samuel, çok yüksek bir eforla son ana kadar mücadele etti. Performanslar neredeyse 2 kat arttı.



2- AİLELER UĞURLADI



Derbi öncesi ilk olarak Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da toplandı. 12. Adam, saat 17.00'de Seyrantepe'ye giden takım otobüsüne Kavacık Köprüsü'ne kadar konvoylarla eşlik etti. Futbolcuların aileleri Samandıra'da bulundu. Oyuncuların eşleri, çocukları, aileleri takıma moral verdi ve futbolcular derbiye bu şekilde uğurlandı.



3- 'ONLARDAN DAHA İYİYİZ'



Fenerbahçe hafta içinden bu yana tek bir söz ile Samandıra'daydı... 'Galatasaray'ı yeneceğiz, başka seçenek yok' şeklinde büyük bir inançla idmanlar yapıldı. Toplantılarda da bu maçın bir gurur meselesi haline geldiği, 'Daha iyi takım olduğumuzu kanıtlayalım' düşüncesinin hakim olduğu öğrenildi.



4- 'DJIKU İÇİN OYNAYIN'



Teknik direktör İsmail Kartal, maçın devre arasında takıma moral verdi. 21. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atılan Djiku, büyük üzüntü yaşadı. Soyunma odasında İsmail Kartal'ın ilk sözü şu oldu: "Djiku için oynayacaksınız. Herkesin iki kişilik oynamasından başka çare yok. Size inanıyorum." Ardından da Fenerbahçe, Çağlar'ın golüyle uzun yıllar konuşulacak bir galibiyet elde etti.



F.BAHÇE'DEN OLAY PAYLAŞIM



Fenerbahçe Kulübü, dün G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un basın toplantısı sırasında manidar bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertliler, takımın maçın ardından RAMS Park'ta galibiyeti kutladığı fotoğrafı paylaşarak, Sezen Aksu'nun şarkısının şu sözlerini not olarak yazdı: "Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen. Şimdi ağlamak geldiyse içinden. Ne fark eder, ne fark eder."