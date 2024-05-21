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Giriş Tarihi: 21.5.2024 11:13

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray 45, Fenerbahçe 23 milyon Euro zarar etti

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray 45, Fenerbahçe 23 milyon Euro zarar etti

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden takımların son 5 sezondaki transfer harcamaları belli oldu. Buna göre Galatasaray'ın 45 milyon Euro, Fenerbahçe'nin ise 23 milyon Euro civarında zararı kayıtlara geçti.

Trendyol Süper Lig'de bir sezon daha sona ermek üzere. Pazar akşamı Galatasaray Konya deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. İki takımın alacağı sonuçlara göre şampiyon belirlenecek. Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanında aldığı zafer sonrasında pazara ertelenen şampiyonluk akşamında hangi tarafın mutlu sona ulaşacağı merak konusu. Diğer yandan transfer çalışmaları da tüm kulüpler için sürüyor.

Kulüplerin son 5 sezonda ödedikleri bonservislere göre ortaya çıkardıkları bilanço da belli oldu. Buna göre Galatasaray 45, Fenerbahçe ise 23 milyon euro zarar etti. Ancak bir takım neredeyse iki ekibin toplamı kadar ekside.

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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray 45, Fenerbahçe 23 milyon Euro zarar etti
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