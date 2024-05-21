SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına, Marcel Hartel’in peşine düştü

Draguş, Lundstram ve Barisic transferlerini bitiren Trabzonspor'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Bordo-Mavililer, ay sonuna kadar en az 2-3 oyuncuda daha mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Forvet ve stoper bölgelerinin yanı sıra orta saha konusunda da ciddi hareketlilik var.

Haftalar önce Laszlo Benes için girişimlerde bulunan fakat 26 yaşındaki Slovak futbolcuyu henüz ikna edemeyen Bordo-Mavililer, Bundesliga 2'den başka bir oyuncuyu daha gündemine aldı: Marcel Hartel.

TALİPLERİ VAR

St. Pauli şampiyonluğa uzanıp 13 yıl aradan sonra Bundesliga'ya yükselirken, 28 yaşındaki Hartel inanılmaz bir sezon geçirdi. Lig ve kupada çıktığı 37 karşılaşmada tam 21 gol atan Hartel, 15 de asist yaptı. Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında forma giyen Alman yıldız, kanatta da görev yapıyor.

Başarılı futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona eriyor. Fakat Hartel'e yeni kontrat teklif edileceği ve bununla birlikte Bundesliga'dan bazı taliplerinin de olduğu Alman basınında yazılıyor. Trabzonspor Yönetimi, oyuncuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Kupa finali sonrasında bu transferle ilgili girişim yapılması bekleniyor. (Fanatik)

