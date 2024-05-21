Yunus Akgün, Leicester City’ye veda etti

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, şunları kaydetti:

"Kulüpteki herkese, antrenörlere, takım arkadaşlarıma, fizyoterapistlerime ve beni daha iyi bir oyuncu yapmak için yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Yeni sezonda başarılar diliyorum."

Yunus Akgün, açıklamasında Leicester City taraftarı için de "Sevgili taraftarlar, bana inandığınız, 90 dakika boyunca desteklediğiniz ve enerji kaynağı olduğunuz için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Galatasaray, geçen sezon başında milli futbolcuyu şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Leicester City'ye kiralamıştı.