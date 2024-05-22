2032’de tarih yazacağız

Türkiye Futbol Federasyonu, Sürat Kargo ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Törende konuşan Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi, haziranda başlayacak EURO 2024'e Ay-Yıldızlı ekibin en iyi şekilde hazırlandığını belirterek,dedi.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise "Yeni bir zorlukla, mücadele ile karşı karşıyayız. Son derece hazırız. En iyisini yapacağız. Çok sayıda maç takip ettik.Ligi bitenler var. Bazıları erken katılacak, sanırım 24 Mayıs'ta. Daha geniş bir yelpaze 7 Haziran'da olacak. Sahada net gördüğümüz zaman, son kararımızı vereceğiz.Bizimle başlayıp onlarla devam edecek oyuncular olabilir." diye konuştu.ürkiye Futbol Federasyonu, A Milli Erkek Futbol Takımı için Sürat Kargo ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Riva'daki törende TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Alkın Kalkavan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz hazır bulundu.