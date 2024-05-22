2032’de tarih yazacağız

Türkiye Futbol Federasyonu, Sürat Kargo ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Törende konuşan Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi, haziranda başlayacak EURO 2024'e Ay-Yıldızlı ekibin en iyi şekilde hazırlandığını belirterek, "Avrupa'dan vatandaşlarımız turnuvaya yoğun ilgi gösterecek. Montella geldikten sonra FIFA ve UEFA sıralamasında yükselişe geçen milli takımımız, inşallah şampiyonada da yükselişine devam edecek. 2032'de İtalya ile ev sahipliği yapacak olduğumuz şampiyonada hedefimiz, Avrupa şampiyonu olabilmek. Genç bir takımız. Alt yaş gruplarındaki takımlar ile de yakından ilgileniyoruz"
dedi.
MONTELLA: HAZIRIZ, EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise "Yeni bir zorlukla, mücadele ile karşı karşıyayız. Son derece hazırız. En iyisini yapacağız. Çok sayıda maç takip ettik. Net fikirlerimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan iki futbolcumuz sonra katılacak (Arda Güler ve Salih Özcan).
Ligi bitenler var. Bazıları erken katılacak, sanırım 24 Mayıs'ta. Daha geniş bir yelpaze 7 Haziran'da olacak. Sahada net gördüğümüz zaman, son kararımızı vereceğiz. U21 takımımıza önem veriyoruz. 7 Haziran'a kadar onlarla maç yapabiliriz.
Bizimle başlayıp onlarla devam edecek oyuncular olabilir. Sinerjinin iyi olduğunu düşünüyorum
" diye konuştu.
RİVA'DA ÖNEMLİ ANLAŞMA
T
ürkiye Futbol Federasyonu, A Milli Erkek Futbol Takımı için Sürat Kargo ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Riva'daki törende TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Alkın Kalkavan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz hazır bulundu.