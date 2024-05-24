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Giriş Tarihi: 24.5.2024 19:19 Son Güncelleme: 24.5.2024 19:26

Bodrum FK, Çorum FK'yı mağlup etti ve Sakaryaspor'un rakibi oldu!

Bodrum FK, Çorum FK’yı mağlup etti ve Sakaryaspor’un rakibi oldu!

Trendyol 1. Lig Play-off 2. Tur rövanş maçında Bodrum FK, penaltılarla Çorum FK'yı 5-4 mağlup ederek finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu.

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanan müsabakada penaltı atışları sonucunda Ahlatcı Çorum FK'ye 5-4 üstünlük kuran Bodrum FK, finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu. Çorum'daki ilk karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.

SÜPER LİG'E YÜKSELECEK SON TAKIM 30 MAYIS'TA BELLİ OLACAK

Bodrum FK, üst üste ikinci kez play-off finaline çıkacak. Kazanacak takımını Süper Lig vizesi alacağı Sakaryaspor-Bodrum FK karşılaşması 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

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Bodrum FK, Çorum FK'yı mağlup etti ve Sakaryaspor'un rakibi oldu!
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