Bodrum FK, Çorum FK’yı mağlup etti ve Sakaryaspor’un rakibi oldu!

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanan müsabakada penaltı atışları sonucunda Ahlatcı Çorum FK'ye 5-4 üstünlük kuran Bodrum FK, finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu. Çorum'daki ilk karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.
SÜPER LİG'E YÜKSELECEK SON TAKIM 30 MAYIS'TA BELLİ OLACAK
Bodrum FK, üst üste ikinci kez play-off finaline çıkacak. Kazanacak takımını Süper Lig vizesi alacağı Sakaryaspor-Bodrum FK karşılaşması 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.