Son dakika haberi: Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, şampiyonluk maçına Konyaspor karşısında çıkacak.

Kritik karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların kamp kadrosu açıkandı.

Teknik direktör Okan Buruk, cezalı Ziyech de dahil tüm takımı kafileye dahil etti.