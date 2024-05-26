Elazığspor bayramı!

FF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde Elazığspor ile 52 Orduspor kozlarını paylaştı. İstanbul'da Rams Park'ta oynanan maçı 3-0 kazanan Gakgoşlar, TFF 2. Lig'e adını yazdırdı.Yenilmezlik serisini 26 maça çıkaran bordo-beyazlıların gollerini 50. dakikada penaltıdan Beykan Şimşek, 90+5'te Çağrı Yağız ve 90+8'de Murat Torun kaydetti. Orduspor'da ise Nazmi Candoğan kırmızı kart gördü.