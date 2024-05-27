100’ü gülmedi

KALIR MIYIM BİLMİYORUM!
Sezon başında Fenerbahçe'nin başına 3. kez getirilen İsmail Kartal
daha önceki iki yılında
olduğu gibi sezonu 2. sırada tamamladı.
Bir
yıllık sözleşmesi sezonla birlikte sona eren tecrübeli
hocaya dün son maçında tribünden büyük destek
vardı. Kartal karşılaşma sonrası, "Tüm Türkiye gerçek şampiyonun kim olduğunun farkında"
dedi.
Seneye takımın başında olup olmayacağını bilmediğini
de kaydeden 63 yaşındaki hoca, "Her geldiğimde
iyi futbol oynattım, rekor
puan aldım,
istatistikleri
paramparça
ettik. Kulüpte
kalmayla, gitmeyle
ilgili
kafamda bir
matematik yok. Başkanımız ve yönetimimiz bunları değerlendirecektir"
ifadelerini
kullandı.
SZYMANSKİ VE TADİC ALEX GİBİ
Dzeko (pen), Szymanski, Tadic, Samuel, Serdar Dursun ve King dün İstanbulspor ağlarını havalandıran isimler oldu. Szymanski 137 gün sonra ligde gol sevinci yaşarken Tadic'le birlikte Alex de Souza'dan (2010-11 / 28 gol- 14 asist) sonra hem gol hem de asistte sezonu çift rakamda bitiren Fenerbahçeli futbolcular oldu. Tadic, 10 gol-14 asist, Szymanski 10 gol-11 asistle başarılı bir sezona imza attı.
'HARAMA YER YOK'
Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi etiketleyerek bir video paylaştı. "Hediyeniz yola çıktı" mesajını içeren gönderide şampiyonluk kulbunun, kargo ile sarı-lacivertlilere yollandığı görüldü. Fenerbahçe ise bu paylaşıma yanıt verdi. "Kargonuz teslim edilemedi" başlıklı bir görsel kullanan sarı-lacivertliler, bir telefonun ekranında yazılı "1905 No'lu gönderiniz, alıcı tarafından 'Bizde harama yer yok' notuyla teslim alınmamış, iade edilliştir" mesajını yazdı. Bu paylaşımdan sonra Trabzonspor da restleşmeye katıldı. Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye cevap olarak, "Çünkü sizde haram çok" ifadelerini kullandı.
BONUCCİ KARİYERİNE NOKTA KOYDU
Fenerbahçe'nin devre arasında Union Berlin'den renklerine kattığı 37 yaşındaki Bonucci dün futbolculuk kariyerini noktaladı. İtalyan yıldıza maçtan önce teşekkür plaketi verildi. 64'te Becao'nun yerine oyuna girerken, Tadic kaptanlık bandını da kendisine teslim etti. Karşılaşma sonrası ise havalara atıldı.
EUROLEAGUE'DE 4. OLDULAR
THY EuroLeague Final Four üçüncülük maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Olympiakos'a 87-84'lük skorla mağlup olarak organizasyonu dördüncü sırada tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Olympiakos'tan Alec Peters oldu.