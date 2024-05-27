100’ü gülmedi

Sezon başında Fenerbahçe'nin başınadaha önceki iki yılındaolduğu gibiBiryıllık sözleşmesi sezonla birlikte sona eren tecrübelihocaya dün son maçında tribünden büyük destekvardı. Kartal karşılaşma sonrası,dedi.Seneye takımın başında olup olmayacağını bilmediğinide kaydeden 63 yaşındaki hoca, "Her geldiğimdeiyi futbol oynattım, rekorpuan aldım,istatistikleriparamparçaettik. Kulüptekalmayla, gitmeyleilgilikafamda birmatematik yok.ifadelerinikullandı.Dzeko (pen), Szymanski, Tadic, Samuel, Serdar Dursun ve King dün İstanbulspor ağlarını havalandıran isimler oldu. Szymanski 137 gün sonra ligde gol sevinci yaşarken Tadic'le birlikte Alex de Souza'dan (2010-11 / 28 gol- 14 asist) sonra hem gol hem de asistte sezonu çift rakamda bitiren Fenerbahçeli futbolcular oldu. Tadic, 10 gol-14 asist, Szymanski 10 gol-11 asistle başarılı bir sezona imza attı.Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi etiketleyerek bir video paylaştı. "Hediyeniz yola çıktı" mesajını içeren gönderide şampiyonluk kulbunun, kargo ile sarı-lacivertlilere yollandığı görüldü. Fenerbahçe ise bu paylaşıma yanıt verdi. "Kargonuz teslim edilemedi" başlıklı bir görsel kullanan sarı-lacivertliler, bir telefonun ekranında yazılı "1905 No'lu gönderiniz, alıcı tarafından 'Bizde harama yer yok' notuyla teslim alınmamış, iade edilliştir" mesajını yazdı. Bu paylaşımdan sonra Trabzonspor da restleşmeye katıldı. Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye cevap olarak, "Çünkü sizde haram çok" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin devre arasında Union Berlin'den renklerine kattığı 37 yaşındaki Bonucci dün futbolculuk kariyerini noktaladı. İtalyan yıldıza maçtan önce teşekkür plaketi verildi. 64'te Becao'nun yerine oyuna girerken, Tadic kaptanlık bandını da kendisine teslim etti. Karşılaşma sonrası ise havalara atıldı.THY EuroLeague Final Four üçüncülük maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Olympiakos'a 87-84'lük skorla mağlup olarak organizasyonu dördüncü sırada tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Olympiakos'tan Alec Peters oldu.