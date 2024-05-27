24 kez maşallah

Galatasaray, Konyaspor karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi. 8. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Ardından Kerem Aktürkoğlu'nun kafasında kaleci Slowik'in müthiş refleksi geldi. Sarı-kırmızılı takım, aradığı golü 29. dakikada buldu.2 dakika sonra sahaya çıkan Berkan Kutlu, skoru 3-0 getirdi. 78. dakikada Konyaspor, Prip ile tek sayısını bulurken sarı-kırmızılı ekip, 90 dakika sonunda sahadan 3-1 galip ayrıldı.Galatasaray'ın Konyaspor karşısında üçüncü golünü kaydeden Berkan Kutlu, bu sezon Süper Lig'de ikinci kez fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki orta saha bundan önceki golünü de sarıkırmızılı takımın Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendiği karşılaşmada kaydetmişti. 1 de asisti olan Berkan, bu sezon 24 maçta Galatasaray formasını giyerken toplamda 1161 dakikada sahada kaldı. Tecrübeli futbolcu bunların 12'sine ilk 11'de başladı.Maçın ilk yarısında G.Saray, iki pozisyonda penaltı bekledi. İlkinde Cikalleshi İcardi'nin, ikincisinde ise Hadebe Barış Alper'in ayağına müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılıların bu pozisyonlardaki penaltı itirazları ise sonuçsuz kaldı. Galatasaray Kulübü, Barış Alper'in darbe alan ayağını sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajda,ifadelerini kullandı.Hatayspor ve Ankaragücü ile birlikte kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor, dün akşam sahadan 1 puanla ayrılması halinde düşmekten kurtulacaktı. Ancak yeşil-beyazlı ekip, 90 dakika boyunca büyük gelgitler yaşadı. Hatayspor rakibini yenerken, Ankaragücü de Trabzon karşısında öne geçmişti. Fakat Başkent ekibi mağlup olunca Konyaspor, yenilse de lige tutundu. Böylece İSüper Lig biletini ise Eyüpspor ve Göztepe aldı. Yükselecek 3. takım da Sakaryaspor- Bodrum FK play-off finalinin kazananı olacak.