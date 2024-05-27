Ankaragücü’nden acı veda

MKE Ankaragücü, 66 yıllık lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla mücadele eden ekipti. Toplam 54 kez Süper Lig'de yer alan2019-2020'de ise Süper Lig'i son sırada tamamlayan Başkentekibi, TFF'nin, Kovid-19 salgını nedeniyle küme düşmeyikaldırmasıyla lige tutunmuştu.Ankaragücü'nde 7 Ekim'de Tolunay Kafkas'ın yerine göreve gelen Emre Belözoğlu, 34 lig müsabakasında 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgiyle 1 puan ortalaması yakaladı. Belözoğlu maçın ardından ayrılık sinyalini şu sözlerle verdi: "Hayatımın en büyük acı tecrübesini yaşadım. Ömrümün sonuna kadar da Ankaragücü'ne bunu yaşatan kişilerden birisi olarak kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Çok üzgünüm. Herkes hakkını helal etsin, benden yana helal olsun."