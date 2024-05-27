Ankaragücü’nden acı veda

LİGDE EN FAZLA YER ALAN 4. TAKIMDI
MKE Ankaragücü, 66 yıllık lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla mücadele eden ekipti. Toplam 54 kez Süper Lig'de yer alan sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978, 2011-2012, 2020-2021'den sonra 2023-2024 sezonunda da küme düşmekten kurtulamadı.
2019-2020'de ise Süper Lig'i son sırada tamamlayan Başkent
ekibi, TFF'nin, Kovid-19 salgını nedeniyle küme düşmeyi
kaldırmasıyla lige tutunmuştu.
BELÖZOĞLU HELALLEŞTİ
Ankaragücü'nde 7 Ekim'de Tolunay Kafkas'ın yerine göreve gelen Emre Belözoğlu, 34 lig müsabakasında 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgiyle 1 puan ortalaması yakaladı. Belözoğlu maçın ardından ayrılık sinyalini şu sözlerle verdi: "Hayatımın en büyük acı tecrübesini yaşadım. Ömrümün sonuna kadar da Ankaragücü'ne bunu yaşatan kişilerden birisi olarak kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Çok üzgünüm. Herkes hakkını helal etsin, benden yana helal olsun."