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Giriş Tarihi: 27.5.2024

Ankaragücü’nden acı veda

Ankaragücü’nden acı veda

Kazanması halinde Süper Lig'e tutunacak olan Başkent ekibi, Trabzonspor'a yenildi. Sarı-lacivertliler önce Tasos (pen.) ardından Ali Sowe ile iki kez öne geçse de Visca ve Enis Destan eşitliği sağladı. Enis biri penaltıdan iki defa daha ağları bulup şov yaptı. Fırtına sezonu mutlu kapatırken Ankaragücü 1. Lig’e düştü

LİGDE EN FAZLA YER ALAN 4. TAKIMDI
MKE Ankaragücü, 66 yıllık lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla mücadele eden ekipti. Toplam 54 kez Süper Lig'de yer alan sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978, 2011-2012, 2020-2021'den sonra 2023-2024 sezonunda da küme düşmekten kurtulamadı. 2019-2020'de ise Süper Lig'i son sırada tamamlayan Başkent ekibi, TFF'nin, Kovid-19 salgını nedeniyle küme düşmeyi kaldırmasıyla lige tutunmuştu.

BELÖZOĞLU HELALLEŞTİ
Ankaragücü'nde 7 Ekim'de Tolunay Kafkas'ın yerine göreve gelen Emre Belözoğlu, 34 lig müsabakasında 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgiyle 1 puan ortalaması yakaladı. Belözoğlu maçın ardından ayrılık sinyalini şu sözlerle verdi: "Hayatımın en büyük acı tecrübesini yaşadım. Ömrümün sonuna kadar da Ankaragücü'ne bunu yaşatan kişilerden birisi olarak kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Çok üzgünüm. Herkes hakkını helal etsin, benden yana helal olsun."
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Ankaragücü’nden acı veda
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