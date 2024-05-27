Her şeyin gerçeği bizde

Rekor üstüne rekor kırdığı sezonda Galatasaray'ı şampiyonluğa ulaştıran Okan Buruk, Konya'da 90 dakika sonunda büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılı ekibin başında ikinci sezonunda ikinci zaferini ilan eden başarılı çalıştırıcı, iddialı açıklamalar yaptı. 50 yaşındaki teknik adam,diye konuştu.Bu başarıya taraftarlarının verdiği büyük destekle ulaştıklarını vurgulayan Buruk,ifadelerini kullandı. Başarılı hoca,sorusuna ise, "O nasıl oluyor, bilmiyorum. Federasyon ayrı hak mı tanıdı acaba! Başka bir şey mi var!O yüzden gerçek şampiyon biziz. Tarih yine Galatasaray'ı yazacak" yanıtın verdi.Konya'da istediğini alarak G.Saray'ı ligde 24. kez şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, kasayı doldurdu. Üst üste ikinci defa takımını mutlu sona ulaştıran deneyimli çalıştırıcı, ilk sezonunda 28 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek 69 milyon TL, bu sezon ise 33 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda 85.9 milyon TL'yi sarı-kırmızılı kulübe kazandırdı. Aslan'a sadece ligde puan primi olarak toplamda 155 milyon TL gelir kalemi sağladı.Galatasaray'da üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşan Okan Buruk, yeni sözleşme için bu hafta masaya oturacak. Daha önce başkan Dursun Özbek ile prensipte anlaşan ve seçimi bekleyen tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı kulüp ile 2 yıllık daha kontrat yapacak. 50 yaşındaki hoca maç sonrası, "Başka yerde çalışmayı düşünmedim. Bir şampiyonluk daha hayal ediyorum. G.Saray'a hizmet etmek için yanan biriyim" dedi.Okan Buruk'un basın toplantısına baskın vardı! G.Saraylı oyuncular, toplantı alanına gelerek toplu haldetezahüratı yaparken ellerindeki sularla birbirlerini ıslattı. Sonrasında ise Buruk, oyuncularını işaret ederek "İşte gerçek şampiyonlar" ifadeleri ile takımını onore etti.Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Süper Kupa mücadelesinde Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ile karşılaşacak.Karşılaşmanın ardından sahada Torreira ile yerlere yatan Erden Timur, geçen sezon da benzer bir mutluluk yaşamıştı.G.Saray, geçen hafta derbiyi kazanıp göndermeli paylaşım yapan F.Bahçe'ye cevap verdi. Aslan, "Ligde bilmem kaç maçtır şampiyon olamayan" paylaşımı yaptı. Rastgele yazılan harflerin içerisinde büyük harflerle KOÇ ve MHY yazması dikkat çekti.