Mayısların kralı şampiyon Aslan!

Sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluğuna kutlama mesajları yağdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından G.Saray'ın zaferi için tebrik mesajı paylaşırken, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.G.Saray, 24. zaferini bugün taraftarı ile birlikte kutlayacak. Rams Park'ta platform kurulurken bugün 19.05'te başlayacak kutlamalar 22.00'ye kadar sürecek.Geçtiğimiz sezon 2.44 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyonluğa ulaşırken 2.68'lik ortalama ile kendini geliştirdi. Aslan, Süper Lig tarihinde üst üste iki sezonda 2.4 puan ortalamasını geçen ilk takım oldu.Maçın bitiş anları yaklaştıkça yedek kulübesinde coşku arttı. Sarı-kırmızılı oyuncular ve teknik heyet, özel tişörtleri giyerken üzerinde yazansözü dikkat çekti.13 sezondur Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera, dün 7. Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. 4 Türkiye Kupası, 6 TFF Süper Kupa ile birlikte 17 kupa kaldıran Uruguaylı file bekçisi, Türkiye'de en çok kupa kazanan yabancı konumunda.Süper Lig'de üst üste ikinci kez ipi göğüsleyen Galatasaray, maddi anlamda da ciddi bir gelirin sahibi oldu. Lige katılım hakkı olarak 38.3 milyon TL'yi kasasına koyarak başlayan sarı-kırmızılılar, sezon boyunca verdiği yarıştaLigde 24. defa mutlu sona ulaşan Aslan, 'Şampiyonlar payından' toplamda 81 milyon TL (her şampiyonluğa 3.375 milyon TL) alırken bu sezon ligi zirvede bitirdiği için de 39.8 milyon TL cebine koydu. Bu sezon kasaya giren meblağ toplamda 245 milyon TL'ye ulaştı. 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, Devler Ligi'nde play-off'lara gidecek. Sarıkırmızılılar,ve yaklaşık 13 milyon Euro da (455 milyon TL) yayın gelirini garantileyecek.Galatasaray İstanbul dışında son 35 senede Ankara (1993 ve 2023), Antalya (1999), Kocaeli (2002) ve İzmir'de (2018) şampiyonluğunu ilan etmişti. Sarı-kırmızılı takım dün listesine Konya'yı ekledi ve Türkiye Kupası (2014) ile Süper Kupa (2016) kazandığı şehirde ligde mutlu sona ulaştı.