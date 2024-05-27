Önce rekor kırdı sonra kupayı aldı

Geçtiğimiz gün yapılan seçimde aldığı 3343 oyla rakibi Süheyl Batum'a 2388 fark atarak 3. kez Galatasaray Başkanı seçilen Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımda 6. kupasını kazanmayı başardı.İlk sırada 1996-2001 arasında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası ile birlikte 11 şampiyonluk yaşayan Faruk Süren yer aldı.İlk sezonumda şampiyon olmak çok değerli. Biz bu ligin en büyüğü, en iyi olduğumuzu gösterdik. Herkese teşekkür ediyorum. Geçen hafta kutlayanlara karşı bu hafta biz kutluyoruz.Biz bir aileyiz. Çok büyük bir aileyiz. Bu ailenin herkesten büyük olduğunu herkese gösterdik. Kimse bunu unutmasın. Allah büyük, en büyük biz olduk. Bunu da bugün gösterdik. Herkese eyvallah! Biz bir aileyiz. Kimse unutmasın bunu.Onları (Fenerbahçe) önce umutlandırdık, sonra umutlarını söndürdük! Böyle şampiyon olmak daha zevkli. Galatasaray benim için çok değerli. Bazen insan sevdiğine kırılır. Ben sevdiğime bu sezon biraz fazla kırıldım. Diyecek çok şey var aslında ama içimde tutayım. Galatasaray'ı çok seviyorum.