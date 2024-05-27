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Giriş Tarihi: 27.5.2024 15:03

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Marsilya, Jean Onana'yı almadı

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Marsilya, Jean Onana’yı almadı

Marsilya, Beşiktaş'tan kiraladığı Jean Onana'nın şarta bağlı 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu devreye sokmadı.

Beşiktaş'ta sezon başında takıma transfer olan ancak yetersiz performansı nedeniyle Marsilya'ya kiralanan Jean Onana'nın geleceği belli oldu. Fransız devi Marsilya, performansından memnun kalmadığı Jean Onana'nın 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Böylece Kamerunlu ön libero, sezon başı kampında Siyah-beyazlı takımın kampına katılmak üzere Beşiktaş'a geri dönecek. Marsilya ile 14 maçta 651 dakika süre alan Onana, bu karşılaşmalarda takımı adına 1 gol kaydetti. Onana'nın Beşiktaş ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Marsilya, Jean Onana'yı almadı
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