Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında sahasında Ankaragücü'nü 4-2 mağlup eden Trabzonspor, sezonu 67 puanla 3. sırada bitirdi. Bordo-Mavililer gelecek sezon Avrupa macerasına Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak. Telsilcimizin Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibinin bellirleneceği kura çekimi 19 Haziran Çarşamba günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Trabzonspor, Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şöyle:

- Tobyl Qostanai (Kazakistan) - Tur atlarsa

- FC Kilmarnock (İskoçya)

- Silkeborg IF (Danimarka)

- Panathinaikos (Yunanistan)

- FK Vojvodina (Sırbistan)

- Wisla Krakow (Polonya) - Tur atlarsa

- Paphos FC (Güney Kıbrıs) - Tur atlarsa

- Paksi FC (Macaristan) - Tur atlarsa

- NK Maribor'un (Slovenya) seribaşı veya muhtemel rakibimiz olup olmayacağı Perşembe akşamı İsrail Kupası Şampiyonuna göre belli olacak.

- İsrail Kupası'nı eğer Hapoel Beer Sheva kazanırsa muhtemel rakibimiz Maribor değil de Maccabi Petah Tikva olacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Trabzonspor'un mücadele edeceği Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz Perşembe, rövanş karşılaşmaları ise 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Kura çekiminde ilk olarak çekilecek takım turun ilk karşılaşmasında ev sahibi olacak.