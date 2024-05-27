Tüm Türkiye sarı kırmızı

Galatasaray taraftarı, 3-1 kazanılan Konyaspor maçının ardından soluğu Florya'da aldı. Sarı-kırmızılı futbolseverler; tezahüratlar, havai fişekler eşliğinde tesislerin önünü bayram yerine çevirdi.Sarı-kırmızılı renklere gönül veren milyonlar tüm Türkiye'de sokaklara döküldü. Şehir meydanları sabahın erken saatlerine kadartezahüratları ile inledi. Cimbomlu taraftarlar, ligi ikinci sırada tamamlayan ezeli rakipleri Fenerbahçe ile uğraşmayı da ihmal etmedi.Sosyal medyada da bir numaralı gündem Galatasaray'ın şampiyonluğu oldu. Taraftarlar, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye, "Büyük takımlar aldıkları kupalarla, küçük takımlar yendiği büyük takımlarla övünür" sözleriyle göndermede bulundu. Yapılan diğer yorumların bazıları şöyle: "Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle şampiyon Galatasaray", "Mayıs ayında Galatasaray ile yazı tura bile atamayacağınızı hâlâ öğrenemediniz.", "Herkes rütbesini bilecek", "Yine, yeni, yeniden… Şampiyon Galatasaray", "Neyse ki gerçekleri sadece tarih yazıyor."Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maçın ardından taraftarlara seslendi. Özbek, "ifadelerini kullandı.