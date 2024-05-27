Tüm Türkiye sarı kırmızı

Galatasaray taraftarı, 3-1 kazanılan Konyaspor maçının ardından soluğu Florya'da aldı. Sarı-kırmızılı futbolseverler; tezahüratlar, havai fişekler eşliğinde tesislerin önünü bayram yerine çevirdi. Kutlamaların bir başka merkezi Taksim Beyoğlu'ydu. İstiklal Caddesi tarihi günlerinden birisini yaşadı.
Sarı-kırmızılı renklere gönül veren milyonlar tüm Türkiye'de sokaklara döküldü. Şehir meydanları sabahın erken saatlerine kadar "Şampiyon Galatasaray"
tezahüratları ile inledi. Cimbomlu taraftarlar, ligi ikinci sırada tamamlayan ezeli rakipleri Fenerbahçe ile uğraşmayı da ihmal etmedi.
MAYISTA BİZLE YAZI TURA BİLE ATAMAZSINIZ
Sosyal medyada da bir numaralı gündem Galatasaray'ın şampiyonluğu oldu. Taraftarlar, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye, "Büyük takımlar aldıkları kupalarla, küçük takımlar yendiği büyük takımlarla övünür" sözleriyle göndermede bulundu. Yapılan diğer yorumların bazıları şöyle: "Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle şampiyon Galatasaray", "Mayıs ayında Galatasaray ile yazı tura bile atamayacağınızı hâlâ öğrenemediniz.", "Herkes rütbesini bilecek", "Yine, yeni, yeniden… Şampiyon Galatasaray", "Neyse ki gerçekleri sadece tarih yazıyor."
HERKES GERÇEK ŞAMPİYONU GÖRDÜ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maçın ardından taraftarlara seslendi. Özbek, "Herkes gerçek şampiyonu gördü. Şimdi bayrakları çıkarma ve şampiyonluğu kutlama zamanı"
ifadelerini kullandı.