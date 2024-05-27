Zaferler onun işi!

G.Saray'ı üst üste iki sezon mutlu sona ulaştıran Okan Buruk, Başakşehir'le birlikte şampiyonluk sayısını 3'e çıkardı. Beşiktaş'ı 2 kere mutlu sona ulaştıran Şenol Güneş'i geçen Buruk, üç büyük kulüple üç şampiyonluk yaşayan Mustafa Denizli'yi yakaladı. G.Saray'da ise 8 şampiyonluğu bulunan Fatih Terim'in ardından kulübün efsanelerinden iki kez zafere ulaşan Gündüz Kılıç'a da şampiyonluk sayısında yetişti. Öte yandan Okan Buruk, bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi ve puan ortalaması yakalayan teknik direktör oldu. Deneyimli çalıştırıcı, G.Saray'ın başında çıktığı maçların %82'sinden zaferle ayrıldı.



DEJAVU

Geçen sezon kazanılan şampiyonluğun ardından Mauro İcardi'nin Okan Buruk'u sırtına aldığı anlar büyük yankı yapmıştı. Bu sezon da dejavu yaşandı ve İcardi, maçın ardından yine Okan Buruk'u omuzlarına alarak şampiyonluğu kutladı.