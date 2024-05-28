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Giriş Tarihi: 28.5.2024

A Milli Takım’ın 85 milyon hocası var

A Milli Takım’ın 85 milyon hocası var

“Profesyonellik, sorumluluk ve kalbimi koyarak bu görevi yapacağım. Takımın 85 milyon hocası olacak ama seçimlerimde özgür olacağım”

14 Haziran'da başlayacak EURO 2024 için geri sayıma geçilirken A Milli Takım'ın teknik direktörü Montella, TFF ile sahibinden.com arasındaki sponsorluk töreninde önemli açıklamalar yaptı. İtalyan hoca, "Hepimiz çok büyük sorumluluk hissediyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve ülkemize gurur vereceğiz. Bu tür müsabakalarda 85 milyon teknik adam oluyor. Bu bizi gülümsetse de elbette sahadaki seçimlerde özgür olacağım. Profesyonellik, sorumluluk ve kalbimi koyarak bu görevi yapacağım" diye konuştu.

TFF'YE YENİ BİR SPONSOR DAHA
Kadın ve Erkek A Milli Futbol Takımları'nın yeni sponsoru sahibinden.com oldu. Riva'daki imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, milli futbolcular Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Büşra Kuru, Gülbin Hız, Sejde Aylin Abrahammson ve sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş katıldı.
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A Milli Takım’ın 85 milyon hocası var
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