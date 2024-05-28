A Milli Takım’ın 85 milyon hocası var

A Milli Takım'ın teknikdirektörü Montella,TFF ile sahibinden.comarasındaki sponsorluktöreninde önemli açıklamalaryaptı. İtalyan hoca,Bu bizi gülümsetse deelbette sahadaki seçimlerdeözgür olacağım.diye konuştu.Kadın ve Erkek A Milli Futbol Takımları'nın yeni sponsoru sahibinden.com oldu. Riva'daki imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, milli futbolcular Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Büşra Kuru, Gülbin Hız, Sejde Aylin Abrahammson ve sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş katıldı.