A Milli Takım’ın 85 milyon hocası var

14 Haziran'da başlayacak EURO 2024 için geri sayıma geçilirken
A Milli Takım'ın teknik
direktörü Montella,
TFF ile sahibinden.com
arasındaki sponsorluk
töreninde önemli açıklamalar
yaptı. İtalyan hoca, "Hepimiz çok büyük sorumluluk hissediyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve ülkemize gurur vereceğiz. Bu tür müsabakalarda 85 milyon teknik adam oluyor.
Bu bizi gülümsetse de
elbette sahadaki seçimlerde
özgür olacağım. Profesyonellik, sorumluluk ve kalbimi koyarak bu görevi yapacağım"
diye konuştu.
TFF'YE YENİ BİR SPONSOR DAHA
Kadın ve Erkek A Milli Futbol Takımları'nın yeni sponsoru sahibinden.com oldu. Riva'daki imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, milli futbolcular Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Büşra Kuru, Gülbin Hız, Sejde Aylin Abrahammson ve sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş katıldı.