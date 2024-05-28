Ali Koç yönetimi bir sezonu daha hüsranla tamamladı!

Yıllık 4.2 milyon Euro kazanan Dzeko, ağları 21 kez havalandırsa da harcadığı pozisyonlarla saçbaş yoldurdu. 26 gol pozisyonundan yararlanamayan 38 yaşındaki santrfor, bu değeriyle ligin en çok gol kaçıranı ve Avrupa'nın da 3 numarası oldu.





10 TEKNİK ADAM GİTTİ

Bu süre (Son 6 sezon) zarfında F.Bahçe, 10 teknik direktörle çalışırken 2 de sportif direktör gördü. Takımda Phillip Cocu ile başlayan hoca değirmeninde son öğütülen isimler Jorge Jesus ve İsmail Kartal oldu. Sportif direktör olarak Comolli ve Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı.

Koç ile ilk yılında (2018-19) ligde lider olamayan sarı-lacivertli ekip, sonraki 5 dönemde toplamda 34 kez koltukta oturdu. Bu süreçte 4 haftayı küme düşme potasında geçirdi.

Tek başarısı geçen yıl Türkiye Kupası'nı kaldırmak oldu. Şampiyonluk özlemi 10 yıla çıktı. Bu süreçte Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Trabzonspor ve Başakşehir 1'er şampiyonluk aldı.