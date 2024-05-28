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Giriş Tarihi: 28.5.2024 09:08 Son Güncelleme: 28.5.2024 09:10

Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho müjdesi! "Görüşeceğim, inşallah getireceğim"

Aziz Yıldırım’dan Jose Mourinho müjdesi! Görüşeceğim, inşallah getireceğim

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, yeni sezon öncesi taraftara müjdeyi verdi. Aziz Yıldırım, “Hafta sonu gidiyorum, Mourinho ile görüşeceğim ve inşallah getireceğim. Hakkımızı yiyen kim olursa, ezer geçerim” dedi.

Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı Aziz Yıldırım, üyelerle yaptığı sohbet toplantısında, daha önce görüştüğünü söylediği Jose Mourinho ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Mourinho'yu getireceğiz dedik. İnşallah hafta sonu gidiyorum, görüşeceğiz ve getireceğiz. Kaliteli ve herkesin tanıdığı oyuncuları alacağım. Hakkımızı yiyen kim olursa ezer geçerim. Ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmazlar diyen bir başkan adayının aday olmaması lazım. 60 bin üye var gelin bu kulübe sahip çıkın. Dün akşamki sevinç beni üzdü. Biz ikinci olduk bunlar gece eğleniyor. Biz ikinci olduğumuzda kafamızı yorgana sokup evden çıkmıyorduk. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Şampiyon olma mecburiyetindeyiz."

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Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho müjdesi! "Görüşeceğim, inşallah getireceğim"
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