Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho müjdesi! "Görüşeceğim, inşallah getireceğim"

Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı Aziz Yıldırım, üyelerle yaptığı sohbet toplantısında, daha önce görüştüğünü söylediği Jose Mourinho ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Mourinho'yu getireceğiz dedik. İnşallah hafta sonu gidiyorum, görüşeceğiz ve getireceğiz. Kaliteli ve herkesin tanıdığı oyuncuları alacağım. Hakkımızı yiyen kim olursa ezer geçerim. Ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmazlar diyen bir başkan adayının aday olmaması lazım. 60 bin üye var gelin bu kulübe sahip çıkın. Dün akşamki sevinç beni üzdü. Biz ikinci olduk bunlar gece eğleniyor. Biz ikinci olduğumuzda kafamızı yorgana sokup evden çıkmıyorduk. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Şampiyon olma mecburiyetindeyiz."