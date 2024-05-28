Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aziz Yıldırım'dan Mourinho açıklaması: Anlaşacağız, getireceğiz
Giriş Tarihi: 28.5.2024 16:20

Aziz Yıldırım'dan Mourinho açıklaması: Anlaşacağız, getireceğiz

Aziz Yıldırım’dan Mourinho açıklaması: Anlaşacağız, getireceğiz

Fenerbahçe'de başkanlık için çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım, Jose Mourinho için "Londra'ya gideceğim. Anlaşacağız, getireceğiz" diye konuştu.

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Jose Mourinho ile ilgili konuşan Yıldırım, "Şampiyon olabilmek için, önce iyi takım olması lazım. İyi teknik direktör, iyi yönetim olması lazım. Yönetim var. Teknik direktör olarak da iyi bir teknik direktör getireceğiz. Futbol takımımıza en azından 3-4 kaliteli oyuncuları da transfer edeceğiz. Bu hafta sonu ben de Londra'ya gideceğim. Anlaşacağız, Mourinho'yu getireceğiz." dedi.

Yıldırım, açıklamalarına, "Cumartesi günü Londra'da Mourinho ile buluşacağız. Mourinho hem derbiyi hem İstanbulspor maçını izlediğini bana kendi söyledi. Yapılacak transferleri de Cumartesi günü bana söyleyecektir. Kimi isterse alacağız! Onunla konuşup takım hakkında ne gerekiyorsa ona göre hazırlık yapacağız." diye devam devam etti.

Aziz Yıldırım, "Ne istiyorsa yapacağız, problem yok. Para sorunu yok bilin. Fenerbahçe'nin her zaman parası vardır." sözlerini sarf etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aziz Yıldırım'dan Mourinho açıklaması: Anlaşacağız, getireceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA