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Giriş Tarihi: 28.5.2024 11:11

Beşiktaş'ta teknik direktörlük için aday Sergen Yalçın!

Beşiktaş’ta teknik direktörlük için aday Sergen Yalçın!

Siyah-beyazlılar sezonun bitmesiyle birlikte teknik adam arayışlarına hız verdi. Yerli adaylar arasında Sergen Yalçın ilk sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta tüm gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra Kasımpaşa'ya yenilerek Trendyol Süper Lig'i 6. basamakta tamamlayan Kartal'da teknik adam arayışlarına hız verildi.

Milliyet'in haberine göre; yerli adaylar arasında Sergen Yalçın ilk sırada bulunuyor. Antalyaspor'la yollarını ayıran Yalçın'ı özellikle siyah-beyazlı taraftarlar yeniden takımın başında görmek istiyor. Güney Kore Milli Takımı ile görüşme halinde olan Şenol Güneş'in üçüncü defa göreve getirilme ihtimali ise bir hayli düşük görünüyor.

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Beşiktaş'ta teknik direktörlük için aday Sergen Yalçın!
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