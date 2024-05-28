Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, 24. lig şampiyonluğuyla Avrupa'da ilk 10'da
Giriş Tarihi: 28.5.2024 13:47

Galatasaray, 24. lig şampiyonluğuyla Avrupa'da ilk 10'da

AA
Galatasaray, 24. lig şampiyonluğuyla Avrupa’da ilk 10’da

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, Avrupa'da en fazla lig şampiyonluğu yaşayan takımlar arasında bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin liglerinde en çok şampiyonluk yaşayan 10. takım konumunda bulunuyor - Portekiz'den Benfica, 38 şampiyonlukla bu alanda zirvede yer alıyor.

Galatasaray, UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin liglerinde en çok şampiyonluk yaşayan 10. takım konumunda. Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ile bunları takip eden Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ilk 10 takım arasında Galatasaray da yer aldı. UEFA ülke sıralamasında 9. basamakta yer alan Türkiye'de Galatasaray'ın 24, Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 16, Trabzonspor'un 7, Başakşehir ve Bursaspor'un da birer lig şampiyonluğu bulunuyor.

BENFICA 38 ŞAMPİYONLUKLA ZİRVEDE
Portekiz'den Benfica, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanına sahip. Benfica, Portekiz liginde toplamda 38 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. İspanya'dan Real Madrid, İtalya'dan Juventus ve Hollanda'dan Ajax, 36'şar şampiyonlukla Benfica'yı takip etti.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN 10 TAKIM
UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin liglerinde en çok şampiyonluk yaşayan 10 takım şöyle:

Sıra Takım

Ülke

 Şampiyonluk
1 Benfica Portekiz 38
2 Real Madrid İspanya 36
3 Juventus İtalya 36
4 Ajax Hollanda 36
5 Anderlecht Belçika 34
6 Bayern Münih Almanya 33
7 Porto Portekiz 30
8 Barcelona İspanya 27
9 PSV Hollanda 25
10 Galatasaray Türkiye 24

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, 24. lig şampiyonluğuyla Avrupa'da ilk 10'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA