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Giriş Tarihi: 28.5.2024 11:07

Galatasaray, Salih Özcan için bir kez daha devrede!

Galatasaray, Salih Özcan için bir kez daha devrede!

Galatasaray, Borussia Dortmund'da forma giyen milli orta saha oyuncusu Salih Özcan için yeniden harekete geçti.

Almanya Bundesliga ekibi Dortmund'un formasıyla son dönemlerde iyi bir çıkışa imza atarak A Milli Takım'ın değişilmez isimleri arasına girmeyi başaran Salih, sezon sonunda kulübüyle yol ayrımına gelebilir.

Fanatik'in haberine göre; Yeni bir maceraya hazır olan başarılı oyuncunun, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a transfer olmaya olumlu bakabileceği ifade edildi.

İngiltere Premier Lig ve İspanya LaLiga'dan da talipleri olan Salih'in, geleceğiyle ilgili olarak kesin kararını Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra vermesi bekleniyor.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 34 maçta skor katkısı yapamadı.

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Galatasaray, Salih Özcan için bir kez daha devrede!
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