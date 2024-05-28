Rekorları paramparça eden Galatasaray kasasını da doldurdu!

Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, sezonu rekorları paramparça ederek tamamladı. 38 haftalık maratonu 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 102 puan toplayarak zirvede bitiren sarı-kırmızılılar, ligin puan rekoruna ulaştı. Fenerbahçe'nin 1988-89'da topladığı 93 puanı geçen Cimbom, lig tarihinde üç haneli puanı gören ilk takım oldu.
Aslan ayrıca 38 maçın 33'ünü kazanarak, bir sezonda alınan galibiyet sayısında da rekoru eline geçirdi. Kendisinde bulunan üst üste kazanma rekorunu 17 karşılaşmaya çıkaran Galatasaray, sahasındaki 35 lig müsabakasında gol bularak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.
MÜZESİ KUPA KASASI PARA DOLDU
Bu sezonu hem Süper Lig hem de Süper Kupa ile kapatan Galatasaray, maddi anlamda da büyük bir gelirin sahibi oldu. Lige, katılım hakkı olarak 38.3 milyon TL'yi kasasına koyarak başlayan sarı-kırmızılılar, sezon boyunca verdiği yarışta 33 galibiyet-3 beraberliğin karşılığında puan priminden 85.9 milyon TL kazandı.
Ligde 24. defa mutlu sona ulaşan Aslan, 'Şampiyonlar payından' toplamda 81 milyon TL (her şampiyonluğa 3.375 milyon TL) alırken bu sezon ligi zirvede bitirdiği için de 39.8 milyon TL'yi cebine koydu. Bu sezon kasaya giren meblağ toplamda 245 milyon TL'ye ulaştı. Aslan, Devler Ligi'nde play-off'lara gidecek. Gruplara kaldığı takdirde 18.6 milyon Euro (651 milyon TL) ayakbastı parası ve yaklaşık 13 milyon Euro da (455 milyon TL) yayın gelirini garantileyecek.