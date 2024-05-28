Rekorları paramparça eden Galatasaray kasasını da doldurdu!

MÜZESİ KUPA KASASI PARA DOLDU

Bu sezonu hem Süper Lig hem de Süper Kupa ile kapatan Galatasaray, maddi anlamda da büyük bir gelirin sahibi oldu. Lige, katılım hakkı olarak 38.3 milyon TL'yi kasasına koyarak başlayan sarı-kırmızılılar, sezon boyunca verdiği yarışta 33 galibiyet-3 beraberliğin karşılığında puan priminden 85.9 milyon TL kazandı.

Ligde 24. defa mutlu sona ulaşan Aslan, 'Şampiyonlar payından' toplamda 81 milyon TL (her şampiyonluğa 3.375 milyon TL) alırken bu sezon ligi zirvede bitirdiği için de 39.8 milyon TL'yi cebine koydu. Bu sezon kasaya giren meblağ toplamda 245 milyon TL'ye ulaştı. Aslan, Devler Ligi'nde play-off'lara gidecek. Gruplara kaldığı takdirde 18.6 milyon Euro (651 milyon TL) ayakbastı parası ve yaklaşık 13 milyon Euro da (455 milyon TL) yayın gelirini garantileyecek.