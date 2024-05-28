SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom ilk transferini Portekiz’den yapıyor: Gonçalo Franco

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, ilk anlaşmasını bitirmek üzere. Portekiz basınından Jornal de Noticias'ın haberine göre; Galatasaray, Gonçalo Franco'nun transferi için Moreirense ile görüşmelerde son aşamaya geldi.

Haberde, Portekizli orta saha oyuncusunun kariyerinde daha üst bir seviyeye çıkmak için Galatasaray'ın teklifine çok sıcak baktığı kaydedilirken, Galatasaray'ın Moreirense ile 2 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmak üzere olduğu belirtildi.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 35 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi. Portekiz'in Moreirense takımında orta saha pozisyonunda forma giyen Gonçalo Franco, 17 Kasım 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. 176 cm boyunda ve 68 kilo olan Gonçalo Franco, sağ ayağını kullanmaktadır.