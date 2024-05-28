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Giriş Tarihi: 28.5.2024 14:57

Son dakika Galatasaray haberi: Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Son dakika Galatasaray haberi: Erden Timur’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme!

Süper Lig'de 24. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da Başkanvekili Erden Timur, şampiyonluk sonrasında Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe maçıyla ilgili itiraflarda bulundu. Timur, maç öncesinde farklı kazanacaklarını düşündüklerini itiraf ederken sonuç için 'Allah'ın tokadı, Allah sevdiği insanı çarpar.' dedi.

Ekol TV'nin sorusunu yanıtlayan Erden Timur'un sözleri şöyle;

"Fenerbahçe maçı bence iyi oldu, çünkü kibir yapmıştık. Kibir yapmıştık. Çevremdeki herkese onu söylemiştim. Tokadı hemen yemek güzel bir şey. Allah'ın tokadı derler ya… Allah sevdiği insanı sarsar. Sen hiçbir rakibin için '3 mü atacağız, 5 mi atacağız' dememelisin. Bunu değiştirmeye çalıştık Florya'da ama tüm Türkiye böyleydi. Spor yorumcularından, gazetecilere, sosyal medyaya herkes bunu düşünüyordu. Kibrin karşısında cezamızı aldık."

Öte yandan Galatasaraylılar Derneği'nde de açıklamalar yapan Timur, "Anamızın ak sütü kadar helal bir şampiyonluk. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Tüm emeği geçenlerin eline emeğine sağlık. Bir gün bu anlaşılacak. Zaman her zaman doğruyu gösterecek. Böyle geldi şampiyonluk. Biz bunu birlikteliğimizle, leke bulaştırmadan aldık." ifadelerini kullandı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!
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