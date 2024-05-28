SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Eyüp Aydın'dan "Küskünüm" açıklaması! "Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim"

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray görkemli bir törenle kupasına kavuştu. Organizasyonda kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde futbolcular tek tek tribüne çıkarken, Sarı-Kırmızılılar'ın genç futbolcusu Eyüp Aydın bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Eyüp Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Galatasaray camiasına; Kupa töreninde yaşanan bir karışıklık hakkında sizlere açıklama yapmak istiyorum. Törene çıkarken benim seçtiğim şarkı olan Müslüm Gürses'ten "Seni yazdım" yerine, yanlışlıkla "Küskünüm" şarkısı çalındı. Bu durumun tamamen bir hata sonucu gerçekleştiğini ve kesinlikle benim isteğim doğrultusunda olmadığını belirtmek isterim. Bu yanlış anlaşılma nedeniyle herhangi birine veya Büyük Galatasaray camiasına karşı bir serzenişte bulunduğum düşünülmüş olabilir. Ancak böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Yanlış anlaşılmaya neden olduysa bu karışıklık için hepinizden özür dilerim. Anlayışınız için teşekkür ederim."