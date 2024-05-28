SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi’den Erden Timur’a: Hiçbir yere gidemezsin

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten sonra Erden Timur'a kulüpteki görevine devam etmesi için baskı yapan bir diğer isim Mauro Icardi oldu. Arjantinli yıldızın şampiyonluk kutlamaları sırasında Timur'a "Bu takımı sen kurdun, hiçbir yere gidemezsin" dediği öğrenildi.

Erden Timur, "Devam edecek misiniz?" sorusuna "Bugün şampiyonluk, diğer konuların ve kişilerin hiçbir önemi yok. Burada çok büyük bir ekip var. Ön plana çıkmamaya, görüntü vermemeye çalışıyorum" cevabını vermişti.

TEKNİK EKİPTEN EKSTRA MESAİ

Bu arada Aslan'da futbolcular şampiyonluk kutlaması sonrası dünyanın dört bir yanına dağılacak. Ancak teknik ekibin tatile çıkması biraz daha vakit alacak. Okan Buruk ve kurmayları ilk iş olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon planlaması yapacak. (Fanatik)