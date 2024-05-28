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Giriş Tarihi: 28.5.2024 14:37

Son dakika Galatasaray haberi: Mertens'ten geleceği hakkında flaş sözler!

Son dakika Galatasaray haberi: Mertens’ten geleceği hakkında flaş sözler!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın tecrübeli asist kralı Dries Mertens, geleceğiyle ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Dries Mertens, Belçika basınına geleceğiyle ilgili konuştu.

37 yaşındaki futbolcu, "Bu sezondan sonra muhtemelen bırakacağımı söylemiştim ama iki ay önce kulüple yeniden konuşmaya başladık. Burada işler gayet iyi giderken neden bırakayım? Her şey yoluna girecek. Bunun son yılım olduğunu söylemeyeceğim, eşim Kat artık bunu söylememe izin vermiyor. Ama hala sahada geçirdiğim her günden keyif alıyorum ve bunu yapmaya devam etmeye çalışacağım. Dürüst olmak gerekirse, bu kadar harika bir sezon olacağını beklemiyordum. Şimdi bırakmak aptallık olur." diye konuştu.

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcunun sözleşmesini bir yıl daha uzatması bekleniyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Mertens'ten geleceği hakkında flaş sözler!
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