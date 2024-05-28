SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına artık ’agresif’ esecek

Yeni transferlerle güç kazanacaklarına vurgu yapan Avcı, "Göreve geldikten sonra koyduğumuz hedefler, üçüncülük ve kupa finaliydi, gerçekleşti. Kupa finalini de kazanmak istiyorduk ama bu amaca ulaşamadık. Yeni sezona ilişkin programımızı netleştirdik. Hazırlık maçlarımızın tarihleri de belli oldu. Transfer çalışmalarımızın bir bölümünde ciddi mesafe kat ettik. Trabzonspor taraftarı bizi yalnız bırakmasın. Seneye onlara ihtiyacımız var. Daha önce bunu gerçekleştirmiş bir ekibin daha hızlı, temaslı ve agresif bir oyuna geçişini hep beraber gerçekleştireceğiz" dedi.

Abdullah Avcı, Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimle düzenli fikir alış verişinde bulunduklarını sözlerine ekledi. (Milliyet)