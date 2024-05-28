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Giriş Tarihi: 28.5.2024 08:18 Son Güncelleme: 28.5.2024 08:24

Victor Nelsson'dan olay paylaşım: "Yazıklar olsun"

Victor Nelsson’dan olay paylaşım: Yazıklar olsun

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, dün RAMS Park'ta kupasına kavuştu. Taraftarıyla buluşan Galatasaraylı oyuncular kutlamaların sonunda sahaya inen taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Danimarkalı stoper Victor Nelsson şampiyonluk kutlamaları sonrası sosyal medya hesabından "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın" paylaşımını yaptı.

Sezonu Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray, törende iki kupayla kutlama yaptı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen törenle sarı-kırmızılı takım, Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluk kupasını aldı. Törende 52 bin 430 Galatasaray taraftarı şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı.

TARAFTARDAN NELSSON'A BÜYÜK TEZAHÜRAT

Galatasaray taraftarı, şarkı seçimi yapmayarak platforma gelen Nelsson için uzun süre coşkulu tezahüratlarda bulundu.

NELSSON'DAN OLAY PAYLAŞIM: YAZIKLAR OLSUN

Nelsson kutlamaların ardından taraftarlara resmen ateş püskürdü. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı olduğunu ifade eden Victor Nelsson sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Nelsson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın" ifadelerini kullandı.

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Victor Nelsson'dan olay paylaşım: "Yazıklar olsun"
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