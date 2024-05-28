Victor Nelsson'dan olay paylaşım: "Yazıklar olsun"

Sezonu Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray, törende iki kupayla kutlama yaptı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen törenle sarı-kırmızılı takım, Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluk kupasını aldı. Törende 52 bin 430 Galatasaray taraftarı şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı.
TARAFTARDAN NELSSON'A BÜYÜK TEZAHÜRAT
Galatasaray taraftarı, şarkı seçimi yapmayarak platforma gelen Nelsson için uzun süre coşkulu tezahüratlarda bulundu.
NELSSON'DAN OLAY PAYLAŞIM: YAZIKLAR OLSUN
Nelsson kutlamaların ardından taraftarlara resmen ateş püskürdü. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı olduğunu ifade eden Victor Nelsson sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Nelsson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın" ifadelerini kullandı.