Victor Nelsson'dan olay paylaşım: "Yazıklar olsun"

TARAFTARDAN NELSSON'A BÜYÜK TEZAHÜRAT

Galatasaray taraftarı, şarkı seçimi yapmayarak platforma gelen Nelsson için uzun süre coşkulu tezahüratlarda bulundu.

NELSSON'DAN OLAY PAYLAŞIM: YAZIKLAR OLSUN

Nelsson kutlamaların ardından taraftarlara resmen ateş püskürdü. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı olduğunu ifade eden Victor Nelsson sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Nelsson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın" ifadelerini kullandı.