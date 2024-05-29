Aboubakar’ın ayrılık için şartı ortaya çıktı!

Bu sezon Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Vincent Aboubakar ayrılmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Aboubakar'ı bonservisiyle satmayı hedeflerken, Kamerunlu yıldızın ayrılık için şartı var.

BEŞİKTAŞ'TA KAZANDIĞI ÜCRETİN AYNISINI İSTİYOR

Milliyet'in haberine göre, Aboubakar'ın Beşiktaş'ta kazandığı ücreti yeniden kazanacağı bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun bu seviyede bir teklif gelmemesi durumunda ayrılık konusunda problem çıkarabileceği yazılıd. Yönetimin yeni teknik direktörün vereceği karara göre Aboubakar için yeni bir yol haritası belirleyebileceği de ifade edildi.

Aboubakar, Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon 150 bin euro garanti ücretin yanı sıra süreye bağlı olarak maç başına 12 bin euro kazanç elde ediyor.