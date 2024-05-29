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Giriş Tarihi: 29.5.2024

Alex de Souza Türkiye’ye döndü

Alex de Souza Türkiye’ye döndü
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve Alex de Souza ile anlaşan Antalyaspor, 46 yaşındaki hocayı dün Antalya'ya getirdi. Takımı 1 sezon çalıştıracak olan Brezilyalı antrenörü, kırmızı- beyazlı taraftarlar coşkuyla karşıladı. Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından olan Alex de Souza, Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Bundan sonra önümüzdeki çalışmalara bakacağız ve takımla iyi şeyler yapmaya çalışacağız. En büyük Antalyaspor" dedi. Alex'in yarın resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
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Alex de Souza Türkiye’ye döndü
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