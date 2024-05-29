Alex de Souza Türkiye’ye döndü

S
üper Lig'de sezonun sona ermesiyle teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve Alex de Souza ile anlaşan Antalyaspor, 46 yaşındaki hocayı dün Antalya'ya getirdi. Takımı 1 sezon çalıştıracak olan Brezilyalı antrenörü, kırmızı- beyazlı taraftarlar coşkuyla karşıladı.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından olan Alex de Souza, Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Bundan sonra önümüzdeki çalışmalara bakacağız ve takımla iyi şeyler yapmaya çalışacağız. En büyük Antalyaspor"
dedi. Alex'in yarın resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.