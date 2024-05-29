Alex de Souza Türkiye’ye döndü

üper Lig'de sezonun sona ermesiyle teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve Alex de Souza ile anlaşan Antalyaspor, 46 yaşındaki hocayı dün Antalya'ya getirdi.Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından olan Alex de Souza, Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Bundan sonra önümüzdeki çalışmalara bakacağız ve takımla iyi şeyler yapmaya çalışacağız.dedi. Alex'in yarın resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.